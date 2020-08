I lavori di risanamento della galleria di base del Lötschberg dureranno fino a fine gennaio, e non fino a metà dicembre come annunciato in luglio. Le conseguenze per i viaggiatori saranno tuttavia limitate, rassicura la compagnia ferroviaria BLS in una nota.

Dal 7 settembre la BLS riparerà la parte del tunnel danneggiata dalle numerose infiltrazioni di acqua verificatesi negli ultimi mesi. Durante i lavori, dal costo complessivo di 15 milioni di franchi, la canna est del tunnel sarà chiusa.

Il traffico passeggeri continuerà in gran parte a transitare nel tunnel di base attraverso il tubo ovest. Solo gli intercity Briga (VS) - Basilea saranno deviati sulla vecchia linea. I merci transiteranno anch’essi dalla tratta di montagna o saranno deviati lungo il San Gottardo.

I lavori saranno poi interrotti dal 23 dicembre al 10 gennaio, per permettere una normale circolazione dei treni nel periodo natalizio. Per facilitare lo spostamento a chi si reca in Vallese a sciare, anche nelle fini di settimana di gennaio i cantieri verranno sospesi.

In un punto della galleria est in febbraio si è verificata la prima infiltrazione di acqua e fango, problema poi ripresentatosi in marzo. In seguito a ciò, la BLS ha installato bacini di decantazione nel punto interessato del tunnel quale misura immediata.

Il rimedio definitivo sarà una caverna sul lato est della galleria, come ha annunciato la compagnia ferroviaria a metà maggio. In questa cavità sarà installato un bacino di decantazione con una capacità di oltre 2000 metri cubi.

