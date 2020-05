I vigili del fuoco hanno riscontrato un aumento del livello di monossido di carbonio, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Lucerna. Gli inquirenti hanno trovato una sostanza sconosciuta su una porta. Le indagini non hanno ancora rivelato di quale sostanza si trattasse.

Un portavoce della polizia ha detto a Keystone-ATS di non avere alcuna indicazione di un fatto a sfondo criminale, ma che al momento come causa non si può escludere nulla.