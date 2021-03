GastroSuisse non è contenta del progetto posto in consultazione oggi dal Consiglio federale, che prevede una riapertura delle terrazze dei ristoranti dal 22 marzo se la situazione epidemiologica lo consente. Per la Federazione dell’albergheria e della ristorazione svizzera, il fatto di tenere gli spazi interni dei ristoranti ancora chiusi è incomprensibile e l’esecutivo sembra fregarsene del settore.

Il fatto di non avere una data precisa sull’apertura dei locali interni significa non dare alcuna possibilità di pianificare le proprie attività alla stragrande maggioranza degli operatori del settore. Secondo GastroSuisse, l’eventuale riapertura delle terrazze dei ristoranti costituisce uno zuccherino per la popolazione e una soluzione solo per pochi gerenti.