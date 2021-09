Dopo un lungo tira e molla, domani, il Consiglio federale comunicherà la sua decisione in materia di test gratuiti. Una strategia che difficilmente, però, metterà tutti d’accordo. Anzi. Nonostante la quasi totalità dei Cantoni abbia condiviso le proposte messe in consultazione, diversi Governi cantonali hanno espresso la volontà di mantenere la gratuità ben oltre il limite del 10 ottobre suggerito dal Consiglio federale. Per il Ticino la proroga andrebbe concessa fino al 31 ottobre. Zurigo, Basilea Campagna, Soletta, Obvaldo e Giura hanno addirittura chiesto che i test gratuiti vengano prolungati fino alla fine di novembre. Lucerna e Zugo fino a fine anno.

Posizioni che ribaltano, in un certo senso, le prime consultazioni cantonali sul tema, quando gli Esecutivi si erano detti apertamente...