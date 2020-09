«Vince il no alla proposta di limitare la libera circolazione delle persone: bella domenica democratica ed europea nel Paese dei referendum». È la reazione affidata a Twitter di Paolo Gentiloni, commissario europeo all’economia ed ex premier italiano, al rifiuto odierno del popolo svizzero all’iniziativa popolare UDC per un’immigrazione moderata.

Il presidente della delegazione del Parlamento UE che si occupa delle relazioni con la Svizzera, il politico CDU tedesco Andreas Schwab, prende intanto atto con favore del no all’iniziativa UDC sull’immigrazione e si aspetta ora «una rapida firma» dell’accordo quadro. Per Schwab il rifiuto della proposta di modifica costituzionale è la prova «che i cittadini svizzeri vogliono assolutamente mantenere la cooperazione con l’UE». Da parte sua, Bruxelles desidera l’accordo quadro, perché crea certezza giuridica per entrambe le parti. «Le forti relazioni con la Svizzera sono nell’interesse dell’UE e la Confederazione deve ora dar seguito alla sua auspicata stretta collaborazione», afferma in una dichiarazione scritta il politico conservatore.