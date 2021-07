Il responsabile amministrativo del centro di vaccinazione di Martigny (VS) ha avuto gesti inappropriati verso una collega ed è stato licenziato con effetto immediato il 9 luglio.

«Questa persona si è comportata in un modo inaccettabile sul posto di lavoro», ha detto Victor Fournier a Keystone-ATS. Il capo del servizio sanitario vallesano non ha voluto commentare la natura degli atti, ma ha detto che non sono perseguiti d’ufficio e che nessuno ha presentato una denuncia penale. Secondo il Blick, che ha rivelato l’informazione, l’uomo ha massaggiato le spalle della sua collega nonostante le sue proteste. Si è fermato solo sotto la pressione degli altri dipendenti presenti.