La gestione della seconda ondata di coronavirus continua a farla da padrone sui principali quotidiani elvetici. Sulle colonne del Blick questa mattina si trova una classifica dei Cantoni, suddivisi tra «pionieri», «inseguitori», «procrastinatori» e «recalcitranti». Alla prima categoria appartengono Vallese e Ginevra, che fungono da esempio per il Consiglio federale che si troverà a dover stabilire i prossimi passi nella gestione della crisi sanitaria. Tra gli «inseguitori» il Ticino, Argovia, Berna, Soletta, i due cantoni di Basilea e Vaud. Questi hanno osservato una grande diffusione del virus e introdotto norme rigide, come l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e le limitazioni riguardo ai grandi eventi. Segue la categoria dei «procrastinatori», con Jura, Neuchâtel, Friburgo, Lucerna, Zugo e Zurigo, dove le misure restano generose rispetto agli eventi. Infine i «recalcitranti»: ad essere bacchettati sono i cantoni della Svizzera orientale e centrali, «nelle cui menti il virus non è ancora arrivato» e che continuano, nonostante l’aumento dei casi, ad attuare solo le misure del Consiglio federale «e anche spesso a malincuore», scrive il Blick. «Se la Berna federale non avesse preso in mano lo scettro del potere, non ci sarebbero ancora mascherine obbligatorie a Glarona e Nidvaldo», si legge sul Blick, che alla lista dei «recalcitranti» aggiunge Grigioni, Obvaldo, Svitto, Uri, Sciaffusa, Turgovia, i due cantoni di Appenzello e San Gallo.