«Il mito della perfezione Svizzera crolla sotto l’impatto del virus maledetto». È l’amara considerazione del quotidiano «La Provincia di Como» che quest’oggi dopo aver sottolineato come la percentuale di contagiati in rapporto alla popolazione, nella Confederazione, rappresenti il dato «peggiore in tutto il mondo dopo la Spagna», ha riportato la denuncia di Roberto Weitnauer, ingegnere residente nei Grigioni, rimasto «vittima in prima persone di una gestione superficiale della pandemia». L’uomo racconta di come la madre di 99 anni fosse assistita dalle infermiere del servizio Spitex «senza alcuna protezione dopo essere state in numerose altre case», aggiungendo di aver «fatto presente la situazione, un medico mi ha risposto che non era il caso di creare il panico». Tutto questo a metà marzo, mentre la Lombardia raggiungeva il picco dei casi di coronavirus. L’ingegnere e la sua famiglia sono rimasti contagiati (come anche «molte infermiere del servizio Spitex») e, in particolare per la madre, ricoverata in un ospedale grigionese, spiega di aver speso una cifra salatissima. «Mentre ero a letto con la febbre e i brividi hanno chiamato dall’ospedale per chiedere 200 franchi al giorno per la degenza di mia mamma. Pochi giorni dopo mi arrivano 900 franchi di fattura di ambulanza per 300 metri e, aprendo un’altra lettera, scopro che l’ultimo servizio mensile Spitex mi è costato 1400 franchi». Servizio questo che è rimborsato solo in parte dalla cassa malati. «La Provincia di Como» infine muove dei dubbi sulla possibile riapertura prevista per il 27 aprile, e quella delle scuole per l’11 maggio, come anche sulle regole della quarantena in Svizzera: «Dalla fine dei sintomi, dopo 48 ore si può uscire di casa senza alcun bisogno di tampone di prova». Secondo il giornale comasco «con l’idea di Berna di riaprire tutto tra una settimana vi è il rischio concreto di una seconda ondata di contagi che potrebbe risultare anche peggiore della prima».