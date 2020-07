Il Canton Ginevra impone misure più restrittive per frenare la propagazione del coronavirus. Le autorità hanno ordinato oggi la chiusura di locali notturni e club.

La misura resterà in vigore fino al 23 agosto e potrà essere prolungata in funzione della situazione epidemiologica, ha indicato il Consiglio di Stato. Il numero di nuovi casi nel cantone è aumentato in maniera molto significativa negli ultimi tempi, passando da 37 a 216 a settimana.