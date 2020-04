Ginevra balza al secondo posto in Svizzera nel rapporto tra popolazione e contagi. Con tremilacinquecentodue casi, il cantone sorpassa Vaud e incalza il Ticino, ma osserva un dato incoraggiante. Da un paio di settimane la curva dei ricoveri in ospedale prosegue su un trend stabile e, da breve, offre un accenno di flessione al ribasso. «Si direbbe che decresca lievemente», sospira il medico cantonale Jacques-André Romand.

Gli ultimi dati diffusi rivelano un numero di letti occupati dai malati di COVID-19 «al di sotto della media dei cinque giorni precedenti». Cinquantun pazienti risultano in terapia intensiva, un dato «anch’esso in leggero calo» - erano cinquantasei -, ma si deplorano più di cento decessi in tutto il cantone, 103 per l’esattezza. Unico numero, con quello dei contagi, a rimanere...