Bar e ristoranti ginevrini potranno riaprire i battenti da giovedì. L’allentamento delle misure studiate per contenere il coronavirus è stato annunciato oggi dal Consiglio di Stato sebbene «la situazione sanitaria non sia quella auspicata», ha riconosciuto la presidente Anne Emery-Torracinta.

Malgrado ciò, tutti hanno bisogno di tirare il fiato in questo periodo di fine anno, ha aggiunto Emery-Torracinta. Negli esercizi cantonali il numero di persone per tavolo sarà limitato a quattro e la chiusura dovrà essere alle 23.00, le stesse disposizioni in vigore a livello federale.