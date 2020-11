Per garantire la continuità delle cure all’ospedale universitario di Ginevra (HUG) il medico cantonale ha autorizzato alcuni membri del personale sanitario risultati positivi al test della COVID-19 a ritornare al lavoro, a determinate condizioni, su base volontaria. L’informazione arriva da «Le Courrier» ed è stata confermata a La Tribune de Genève dal portavoce del Dipartimento Sicurezza, impiego e sanità locale. Questa opzione era già tra le possibilità al momento della prima ondata, in primavera.

Il personale risultato positivo non può riprendere il lavoro prima di sette giorni dopo l’apparizione dei primi sintomi della malattia. «Oltre questo termine non esiste praticamente più rischio di contaminazione, mentre il rischio di restare senza personale è reale», ha spiegato il portavoce che assicura che nel prendere la decisione sono stati valutati e soppesati tutti gli interessi in gioco.