A Ginevra, circa 7’000 schede di voto sono state lasciate incustodite davanti all’ingresso dell’edificio del Servizio delle votazioni ed elezioni per tre giorni e tre notti. La Posta che ha consegnato le 22 casse, ha ammesso che ci sia stato un errore. La Cancelleria federale è stata allertata.

Il fatto è avvenuto durante il lungo fine settimana di Pentecoste. Il postino che ha consegnato sabato le buste per il voto al Servizio delle votazioni ed elezioni non è riuscito a entrare nell’edificio, trovando la porta chiusa. Non sapendo cosa fare, ha alla fine depositato le 22 casse davanti all’ingresso e ha scattato una foto.