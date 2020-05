In attesa che gli aiuti finanziari (in parte al vaglio proprio in questi giorni alle Camere) vengano distribuiti a tutti coloro che ne avranno diritto, la pandemia del coronavirus e il blocco economico necessario per affrontarla stanno in questo periodo mettendo in difficoltà anche molte famiglie. Sono infatti circa 2.500 le persone che nel fine settimana appena trascorso, a Ginevra, hanno affrontato anche 3 o 4 ore in fila per avere una borsa di prodotti alimentari in occasione di una distribuzione organizzata dall’associazione locale Caravana della solidarietà insieme ad altre organizzazioni e alla Città.

Una lunga, silenziosa, immobile colonna formata sotto il fogliame inondato di pioggia sulle rive dell’Arve

Questo sabato migliaia di persone, alcune con famiglia al seguito, si sono recate alla pista di pattinaggio Les Vernets spinte da una crisi che ha portato molti ad aspettare pazientemente per ore per una spesa del valore di 20 franchi. Sono 1.370 in totale i sacchi distribuiti. Una fila che la cronaca sulle pagine del quotidiano romando Le Temps descrive come «una lunga, silenziosa, immobile colonna formata sotto il fogliame inondato di pioggia sulle rive dell’Arve a Ginevra».

Anche nella nostra bella e fortunata Svizzera, la crisi del coronavirus ha fatto emergere - oltre alla solidarietà dei molti, spesso anonimi volontari, corsi in aiuto di chi ne ha bisogno - le criticità e le difficoltà delle fasce più fragili della popolazione mettendo in luce la precarietà sociale di molti, tra questi tante donne, stranieri e lavoratori in nero.

«I bambini dormivano ancora quando sono uscita, ho evitato le grida del mattino e porterò loro cibo per pranzo»

Sandra, una delle persone sentite dal foglio romando che si sono presentate all’appuntamento, era arrivata per prima, poco dopo le 6 del mattino, per aspettare pazientemente in cima alla fila: «Un amico mi aveva avvertito che i primi arrivati ​​sarebbero stati serviti ma che per gli ultimi arrivati non ci sarebbero state garanzie». Dietro di lei, Luisa, la maschera sulla bocca, annuiva. È domenicana e quasi rideva del suo destino: «I bambini dormivano ancora quando me ne sono andata, ho evitato le grida del mattino e porterò loro cibo per pranzo», riporta ancora Le Temps. Il bottino è rappresentato da prodotti modesti: riso, pasta, salsa di pomodoro, sardine, tonno e articoli per l’igiene. Tutto per un valore di 20 franchi. Chi ha dei bambini se ne è potuto andare anche con dei pannolini, salviette e biscotti. Per Sandra e Luisa una boccata d’aria fresca.

