A Ginevra, la situazione epidemiologica è notevolmente peggiorata nelle ultime due settimane e preoccupa le autorità. La medico cantonale Aglaé Tardin invita alla responsabilità individuale in particolare in ambito privato.

Il medico cantonale si è mostrato oggi molto allarmista. «Dobbiamo agire adesso, altrimenti dovremo fare delle scelte quanto alla presa a carico o no di malati», ha ammonito. Tardin vuole ad ogni costo evitare di procedere a scelte etiche dolorose.

Il canton Ginevra ha registrato oggi 78 nuovi casi di Covid-19 e 133 ieri. Anche i ricoveri in ospedale sono in netto aumento: 50 malati sono ricoverati agli Ospedali universitari di Ginevra (HUG). Questa cifra preoccupa particolarmente il medico cantonale, così come l’età media dei malati. La dottoressa Tardin teme che il numero dei decessi, che ha raggiunto finora quota 314, aumenti prossimamente.