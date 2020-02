All’incontro con Mauro Poggia era presente il padre di Julian Assange, John Shipto. Rossiaud ha anche incontrato il direttore degli Ospedali universitari di Ginevra (HUG) per discutere la possibilità di ricoverare il fondatore di WikiLeaks, il cui stato di salute è fortemente peggiorato. Lo stesso relatore speciale dell’ONU sulla tortura, Nils Melzer, ha espresso preoccupazione per Assange, che è tenuto in isolamento dall’aprile 2019 e che, secondo quanto riferito, è stato drogato durante i suoi interrogatori.

Gli Stati Uniti chiedono l’estradizione di Assange e hanno presentato 17 capi d’accusa contro di lui. Tuttavia, da quando la Svezia ha archiviato le indagini per stupro contro Assange, non sono state mosse accuse, ha detto Rossiaud. «Il fondatore di WikiLeaks non può essere biasimato per aver denunciato crimini di guerra commessi dai militari statunitensi, in particolare in Iraq.»