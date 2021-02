Luzia Tschirky era accreditata ufficialmente come giornalista in Bielorussia. Aveva tutti i documenti necessari. Non dovrebbe accadere che un giornalista sia trattato in questo modo, ha notato Cassis. La Svizzera è molto preoccupata per le azioni del governo bielorusso contro i manifestanti e le condanna. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e lo stesso Cassis lo hanno comunicato alla Bielorussia diverse volte attraverso i canali diplomatici.

Il ministro degli esteri elvetico ha definito drastico il trattamento riservato a Natallia Hersche, un’altra donna svizzera, che è stata condannata in dicembre a Minsk a due anni e mezzo in una colonia penale per presunta resistenza all’autorità statale. Per un reato simile, qualcuno in Svizzera sarebbe probabilmente multato. Il caso di Hershe sarà esaminato in seconda istanza entro la fine di questo mese. L’ambasciatore svizzero sul posto seguirà il processo. «Anche a Berna continuiamo a sollevare il caso con l’ambasciatore bielorusso. Siamo attivi a tutti i livelli della gerarchia per assicurare che la signora Hersche sia rilasciata rapidamente», ha detto Cassis.