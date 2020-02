Oggi i cittadini svizzeri sono chiamati ad esprimersi sull’iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili» e sul divieto della discriminazione basata sull’orientamento sessuale. I primi risultati sono attesi tra meno di un’ora.

Stando ai sondaggi, la norma penale anti-omofobia ha buone chance di essere accolta alle urne, mentre più incerto risulta l’esito dell’iniziativa popolare.

Ma oggi non si vota soltanto a livello federale. Il popolo ticinese deciderà sull’introduzione del principio della sussidiarietà nella Costituzione cantonale e sull’iniziativa popolare «Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa».

Oltre al Ticino, in tre cantoni romandi e in otto svizzerotedeschi sono previsti scrutini sui temi più svariati.

Divieto di discriminazione basata sull’orientamento sessuale

Attualmente il diritto penale protegge contro le discriminazioni legate alla razza, alla religione e all’etnia. Il Consiglio federale e il Parlamento intendono rafforzare la legge antirazzismo così da impedire che una persona sia discriminata a causa del suo orientamento sessuale. La propaganda e l’incitamento all’odio per gli stessi motivi saranno ugualmente punibili. Tutte queste azioni saranno condannate se avverranno in pubblico, se intenzionali e se lesive della dignità umana. Nel rispetto della libertà di espressione, sarà tuttavia sempre possibile esprimere opinioni critiche e tenere discussioni e dibattiti oggettivi in pubblico.

Contro questa modifica di legge è stato lanciato un referendum: secondo il comitato referendario la regolamentazione ridurrebbe la libertà di espressione dei cittadini favorendo invece la censura, oltre che a sostenere che le attuali basi legali già condannano la discriminazione e l’odio.

«Più abitazioni a prezzi accessibili»

L’iniziativa sostiene che in Svizzera non vi siano abbastanza alloggi a prezzi moderati. Per rimediare a questa situazione, i promotori dell’iniziativa vorrebbero che almeno il 10% delle nuove abitazioni fosse composto da cooperative edilizie. L’iniziativa vuole inoltre impedire che i sussidi per i risanamenti energetici siano messi a disposizione di progetti immobiliari di lusso.

Il Consiglio federale e il Parlamento sono contrari all’iniziativa. Ritengono infatti che la situazione attuale sia soddisfacente e che non sia necessario introdurre ulteriori misure correttive nella Costituzione; loro avvisto, l’applicazione dell’iniziativa comporterebbe a inoltre costi sproporzionati. Se l’iniziativa popolare venisse respinta, l’attuale fondo a favore dell’edilizia di utilità pubblica verrebbe alimentato con 250 milioni di franchi per 10 anni.

I temi cantonali

Principio della sussidiarietà nella Costituzione

Il testo in votazione propone di inserire un nuovo capoverso all’articolo quattro della Costituzione cantonale che recita così: «Lo Stato persegue i suoi scopi nel rispetto del principio della sussidiarietà». Una frase apparentemente innocua che però, a livello politico, divide. Il principio della sussidiarietà è infatti già presente nella Costituzione federale (art. 5a) e in estrema sintesi prevede che le prestazioni erogate ai cittadini siano di competenza dell’autorità politica (Comune, Cantone o Confederazione) più prossima al cittadino e che meglio può svolgere quel compito.

Tuttavia, quello descritto finora riguarda una delle due dimensioni del principio: la sussidiarietà verticale (ovvero l’assegnazione di compiti tra Comuni, Cantone e Confederazione). È l’altra dimensione, quella orizzontale, ad accendere il dibattito. La dimensione orizzontale riguarda infatti l’assegnazione dei compiti tra pubblico e privato, e l’introduzione di questo principio senza specificare come verrà attuato e quindi senza una base legale abbastanza chiara, non è vista di buon occhio dai contrari al testo. Secondo i contrari la sussidiarietà orizzontale (citiamo l’opuscolo informativo) «metterebbe a rischio, senza necessità, l’equilibrato sistema istituzionale esistente». Inoltre, sempre secondo i contrari, l’obiettivo non dichiarato della modifica costituzionale sarebbe quello di «cedere ai privati la gestione di varie politiche pubbliche». Insomma, si indebolirebbe il ruolo dello Stato a favore del privato. Secondo i favorevoli, invece, «il principio di sussidiarietà ha applicazioni diffuse e quotidiane, non solo per ripartire i compiti tra Cantone e Comuni, ma anche nelle relazioni con la società civile. Ciò è dimostrato dalle tante istituzioni e associazioni private che, siccome svolgono attività di interesse pubblico per conto del Cantone, ricevono sussidi compensativi da parte dello Stato, che ne riconosce così il ruolo a favore della collettività».

«Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa»

L’iniziativa popolare legislativa elaborata denominata «Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa», respinta dal Gran Consiglio, chiede l’adozione di una nuova legge cantonale denominata Legge sul rimborso spese per i procedimenti connessi alla legittima difesa. L’unico articolo della legge proposta prevede che «il Cantone ad ogni persona residente in Ticino che è stata assolta o contro cui il procedimento nei suoi confronti è stato abbandonato da un’autorità penale svizzera per i reati commessi in stato di legittima difesa, in stato di necessità o più in generale per essere stata indotta dalle circostanze a commettere un’azione per respingere un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri, rimborsa a tariffa piena l’integralità di tutte le spese procedurali, dei disborsi e delle spese per la difesa di fiducia causati dalla procedura dinanzi alle autorità di perseguimento penale, alle autorità giudicanti penali e al Tribunale federale, ivi comprese le procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici».

