Una ragazza è stata trovata gravemente ferita ieri poco dopo le 13 in un bosco nei pressi di Olten (SO). Secondo le prime informazioni della polizia solettese, la vittima sarebbe stata aggredita con un oggetto contundente e violentata sessualmente. Il presunto colpevole, un 37.enne svizzero, è stato arrestato. La polizia, in seguito a una segnalazione di alcuni passanti, ha trovato la ragazza nella zona boschiva e i soccorsi l’hanno poi trasportata in ospedale, indica una nota odierna. La vittima sarebbe una ragazza in età adolescenziale, precisa la polizia, contattata dall’agenzia Keystone-ATS, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni. Dopo aver avviato le indagini, gli agenti hanno arrestato il 37.enne già ieri sera al suo domicilio. I motivi dell’aggressione non sono ancora noti e la polizia è alla ricerca di testimoni per far luce sul caso.