Un automobilista di 19 anni perde il controllo della sua auto, finendo sulla corsia di contromano e investendo un motociclista di 43 anni, morto sul luogo dell’incidente per le gravi ferite riportate. È successo ieri pomeriggio a Dottikon, in Argovia.

Il grave incidente è avvenuto verso le 17.45, ha reso noto oggi la polizia argoviese. Su una strada fuori dall’abitato, l’auto del giovane conducente ha iniziato a sbandare ed ha invaso la corsia opposta. Il motociclista 43enne che stava sopraggiungendo dall’altra direzione non ha avuto via di scampo. Il centauro è morto su luogo dell’incidente nonostante i tentativi di rianimazione

Dopo lo scontro frontale, la vettura è uscita di strada, si è ribaltata più volte ed è andata a sbattere contro un furgone parcheggiato su uno spiazzo. Il 19enne è stato accompagnato in ambulanza in ospedale per controlli, ma sarebbe illeso. È stata aperta un’indagine.