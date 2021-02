Un 25enne è stato colpito con un coltello ieri sera a Basilea nel corso di un litigio scoppiato sulle rive del Reno, nei pressi del Johanniter-Brücke. Ferito in diversi punti, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso. Il suo aggressore è in fuga, indicano oggi gli inquirenti in una nota.