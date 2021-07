Giovane muore in un incidente a Château-d’Oex

Un 22.enne svizzero ha perso la vita ieri mattina all’alba in un incidente stradale a Château-d’Oex (VD).

Per motivi che l’inchiesta dovrà stabilire il giovane conducente ha sterzato improvvisamente a destra in una lunga curva a sinistra. La sua auto è uscita di strada e ha finito la corsa ribaltandosi più volte in un campo.