Ieri nel canton Berna un 18enne è morto mentre faceva surf sul fiume Aare. Il giovane è stato portato in condizioni critiche all’ospedale, dove però è morto poco tempo dopo.

I soccorsi erano stati avvisati poiché un giovane era stato avvistato in difficoltà nelle acque del fiume in località Kiesen, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale.