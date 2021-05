I risultati dell’indagine, finanziata dall’Amministrazione federale delle dogane, sono chiari: «I giovani sono un obiettivo principale del marketing per l’alcol perché sono i clienti di domani», scrive oggi Dipendenze Svizzera in una nota.

L’indagine è stata effettuata nell’autunno del 2020, in un periodo segnato dall’inasprimento delle misure adottate per frenare la pandemia e dalla chiusura dei luoghi di intrattenimento. Dipendenze Svizzera suppone che anche l’attività pubblicitaria sia stata ridotta durante questo periodo.

I percorsi, compresi i tragitti effettuati per seguire attività sportive, andare al cinema o al ristorante, sono stati fatti in un lasso di tempo di circa sei ore. Per ogni tragitto sono stati contati in media 73 stimoli in favore dell’alcol, ossia uno ogni cinque minuti.