(Aggiornato) Se non è un «liberi tutti», poco ci manca. Il Consiglio federale tornerà a riunirsi domani per fare il punto della situazione pandemica e, stando alle anticipazioni della stampa d’Oltralpe, giovedì anche la Svizzera vivrà il suo «Freedom Day». Alla luce del parere favorevole della maggioranza dei Cantoni, il «ministro» della sanità Alain Berset sarebbe intenzionato a proporre ai colleghi di Governo la revoca immediata di tutti i provvedimenti introdotti per contrastare il coronavirus. Da domani, dunque, con tutta probabilità torneremo quasi alla situazione pre-pandemia.

Cosa cambia?

Addio al certificato COVID per bar, ristoranti, musei e centri fitness. Via anche le limitazioni per gli incontri privati e stop all’obbligo di autorizzazione per le grandi manifestazioni. Su proposta dei Cantoni, però, il Consiglio federale dovrebbe invece mantenere l’obbligo della mascherina sui mezzi pubblici, negli ospedali e nelle case per anziani. In ogni caso, il «ministro» della sanità sarebbe intenzionato a lasciare una certa libertà ai Cantoni, che potranno decidere di mantenere la mascherina nelle scuole, sul posto di lavoro o nei negozi.

La situazione particolare

Il 17 febbraio, dunque, quasi certamente sarà la data che segnerà un ritorno alla normalità in Svizzera: la proposta di Berset non dovrebbe infatti incontrare alcuna resistenza da parte degli altri consiglieri federali. Ma non è tutto. Stando alle testate del gruppo «CH Media», all’orizzonte vi è anche l’abrogazione della situazione particolare, che dovrebbe terminare a fine marzo, ossia quando verranno abbandonati anche i rimanenti provvedimenti di protezione, tra cui l’obbligo di mascherina.

La posizione del Ticino

Anche il Ticino, lo ricordiamo, rispondendo alla consultazione di Berna aveva auspicato un abbandono in blocco dei provvedimenti. Tuttavia, il Consiglio di Stato sarebbe intenzionato a mantenere la mascherina anche nei negozi, oltre che negli ospedali e sui mezzi pubblici. «Stiamo tornando alla normalità, ma serve prudenza», aveva in effetti sottolineato la scorsa settimana il presidente dell’Esecutivo, Manuele Bertoli.

Dati incoraggianti

Alla base della probabile decisione del Consiglio federale di rinunciare a tutte le misure c’è il miglioramento della situazione epidemiologica. Del resto, il presidente della Confederazione Ignazio Cassis era stato chiaro: «Procederemo con la prima variante solo se il picco dei contagi sarà superato e se i ricoveri si manterranno stabili». E i dati indicano un chiaro miglioramento della situazione. In Svizzera oggi sono stati segnalati 20.310 nuovi casi, 17 decessi e 140 ricoveri. Solo una settimana fa, invece, l’Ufficio federale della sanità pubblica aveva registrato quasi 27 mila infezioni, 25 morti e 190 persone ricoverate in ospedale. In calo anche il tasso di positività: sceso dal 37,2% della scorsa settimana al 33,4% di oggi. Un altro dato centrale per ipotizzare ampi allentamenti è il tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva. Attualmente, stando all’UFSP, sono ricoverate in cure intense 618 persone. Ma i pazienti COVID sono scesi a quota 190 e occupano il 22% dei posti disponibili. Segnali incoraggianti arrivano anche dal Ticino. Nel nostro cantone, oggi le nuove infezioni sono state 706, contro le 619 di una settimana fa. Nelle strutture ospedaliere, invece, sono ricoverate 93 persone, contro le 151 di sette giorni fa. In lenta discesa anche il numero di persone in cure intense, passato da 12 a 10.

