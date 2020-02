In Svizzera vengono consumati quotidianamente 15 milioni di bicchieri di bevande alcoliche, più di 25 milioni di sigarette e più di mezzo milione di spinelli contenenti cannabis illegale. Il ventaglio sempre più ampio di prodotti che causano dipendenza preoccupa «Dipendenze Svizzera». L’organizzazione, attiva nella prevenzione, ritiene inquietanti le campagne di marketing, spesso aggressive, ma anche la mancanza di intervento da parte dello Stato nella lotta a questi prodotti derivati da sostanze psicoattive come tabacco e cannabis.

Secondo l’ultimo «Panorama sulle dipendenze», i problemi maggiori derivano dalla proliferazione «sconcertante e abbagliante» di marche e sapori che attualmente caratterizzano i prodotti che creano dipendenza. I rischi, al momento, non sono ancora chiari e sono difficilmente misurabili, in particolare per i prodotti contenenti nicotina.

Tra le nuove tendenze che preoccupano «Dipendenze Svizzera» ci sono le sigarette elettroniche (disponibile in diversi colori che attirano l’attenzione), il tabacco per uso orale (snus) e le gomme da masticare alla nicotina, oltre a unguenti, birra e oli essenziali derivanti da cannabis legale (CBD), cocktail già pronti e alcolici offerti come dolciumi. A ciò, sottolinea , si aggiunge anche il gioco d’azzardo online e l’iperconnettività a Internet.

Appello alla politica

Alle autorità politiche, critica il rapporto, manca una visione di insieme in merito a questa diffusione di prodotti e alla varietà di nuove sostanze psicoattive.

«Lo Stato deve dotarsi dei mezzi per valutare meglio i nuovi prodotti e regolarne la commercializzazione. La crescente varietà di prodotti necessita di un controllo urgente della situazione», sostiene Grégoire Vittoz, direttore di «Dipendenze Svizzera», invitando le autorità a «prendere in mano la situazione e impiegare le risorse necessarie», anche per tutelare le nuove generazioni. L’associazione chiede anche più spese per ricerche indipendenti.

Campagne nel mirino

Uno degli elementi finiti nel mirino di «Dipendenze Svizzera» è il marketing aggressivo verso il pubblico più giovane di alcuni prodotti nocivi, ad esempio le sigarette elettroniche: «La pubblicità di oggi suggerisce che non c’è motivo di fumare» le sigarette tradizionali, in particolare ora che sul mercato vi sono prodotti a tabacco riscaldato. Il rischio per la salute tuttavia rimane. Le campagne delle multinazionali del tabacco, sostiene il rapporto, «assomigliano ormai alla réclame per un piano pensionistico».

«Noi non vogliamo pubblicità per i prodotti a base di tabacco e auspichiamo che venga rimessa in discussione quella legata agli alcolici», rivendica Vittoz. I prodotti a base di nicotina - tra cui anche le e-cigarette - potrebbero essere utili per smettere di fumare,ma ciò non deve permettere che lo «svapare» diventi la nuova abitudine tra i giovani.

I problemi legati a dipendenze provocano oltre 11 mila decessi, di cui la maggior parte a causa del consumo di tabacco. Senza contare costi pari a 14 miliardi di franchi.

Droghe, c’è stabilità

Il documento constata un aumento dei bevitori cronici tra le persone oltre i 65 anni di età, così come un incremento del consumo episodico a rischio per tutte le fasce d’età. A preoccupare sono i dati riguardanti le giovani donne, che da una quota del 12% nel 2007 sono progrediti fino al 24% nel 2017. Così come fatto dall’industria del tabacco negli anni ’90, anche i produttori di alcolici mettono in commercio prodotti «light» o aromatizzati, indica il rapporto.

Gli ultimi dati sul consumo di droghe illegali mostrano che la situazione rimane stabile. Nelle grandi città elvetiche l’uso di cocaina ed ecstasy è tuttavia elevato rispetto a simili località all’estero. Il mercato della canapa, sottolinea «Dipendenze Svizzera», rimane di gran lunga il più importante per quanto concerne le droghe illegali. Il commercio e le vendite di farmaci analgesici oppiacei continuano ad aumentare. Ma a differenza degli Stati Uniti, nota l’associazione, la Svizzera non ha attualmente problemi di rilievo, anche grazie a un controllo più severo e alle limitate possibilità di marketing.

