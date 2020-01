Tre persone sono rimaste ferite durante le riprese di un film, ieri in un ristorante di Rapperswil-Jona (SG). Secondo la polizia cantonale, l’incidente si è verificato quando sulla scena è stato fatto uso di armi caricate a salve.

Una donna di 24 anni e un uomo di 54 anni hanno riportato ferite di media entità e una terza persona solo ferite leggere. La ventiquattrenne è stata portata all’ospedale con un elicottero della Rega, mentre gli altri sono stati ricoverati in ambulanza. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per determinare se le ferite siano state provocate da frammenti della cartucce a salve sparate o da altri oggetti presenti nella canna delle armi per uso scenico.