(Aggiornato alle 11.39) Nonostante le misure più severe legate al coronavirus, il Governo retico non intende chiudere i comprensori sciistici nel Cantone. Nell’ambito di un progetto pilota, il Cantone prevede di effettuare test su tutto il territorio.

Le misure globali di protezione per i Grigioni mirano a contenere la pandemia, a garantire la stagione invernale nelle regioni turistiche e a consentire l’organizzazione di feste private fra Natale e Capodanno, ha comunicato oggi il Governo dei Grigioni.

Il concetto prevede essenzialmente il divieto di incontri con più di dieci persone, sia in ambienti privati che nella vita pubblica. Inoltre, tutti i ristoranti saranno chiusi fino al 17 dicembre compreso.

Tuttavia, gli sport invernali devono poter essere praticati. Il presidente del Governo Christian Rathgeb ha dichiarato che «Una completa chiusura delle aree sciistiche deve essere impedita ad ogni costo. Per i Grigioni la stagione invernale è di fondamentale importanza».

Qualora fosse ritenuto necessario, il progetto pilota intende anche creare le basi per l’esecuzione di test sull’intero territorio cantonale.

Sono permesse le assemblee e gli eventi politici. Sono permesse le funzioni religiose e i funerali ma devono essere svolti in presenza di al massimo 50 persone nel pieno rispetto delle misure di protezione.

Anche i ristoranti dei comprensori sciistici rimarranno chiusi fino al 17 dicembre 2020 compreso. Si fanno eccezioni per servizi take-away, servizi a domicilio, mense e ristoranti di alberghi che servono i propri ospiti.

Rimangono chiusi i luoghi di intrattenimento e del tempo libero come cinema, teatri, musei, biblioteche, club, centri benessere, piste di ghiaccio ecc. Fanno eccezione gli impianti per il tempo libero che si trovano all’aperto e le strutture benessere degli alberghi per i loro ospiti.