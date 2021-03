I quadri dirigenti delle aziende della Confederazione non dovrebbero più percepire redditi sbalorditivi. La Commissione delle istituzioni politiche degli Stati (CIP-S) è entrata in materia - seppur di stretta misura con 6 voti contro 5 e 1 astensione - su un progetto del Nazionale volto a porre un limite ai loro salari.

Il testo mirava inizialmente alle sette più grandi imprese che appartengono a maggioranza alla Confederazione, ovvero FFS, Ruag, La Posta, Suva, Swisscom, Skyguide e SSR. I loro quadri dirigenti e membri del consiglio di amministrazione non dovrebbero guadagnare di più di un milione di franchi.

Per la commissione, non è tuttavia opportuno iscrivere nella legge un tetto fisso massimo, identico per tutte le imprese interessate, hanno indicato oggi i servizi del Parlamento. Essa ha pertanto incaricato l’Amministrazione federale di formulare proposte secondo cui verranno stabiliti intervalli di salario differenziati a seconda dell’azienda.