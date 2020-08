Il Consiglio di Stato di Ginevra, il cantone con la maggiore incidenza di infezioni da coronavirus, ha deciso ulteriori misure restrittive per cercare di frenare la diffusione del patogeno. In particolare sono vietate riunioni di oltre 100 persone.

«La trasmissione del virus si mantiene a un livello troppo alto», ha affermato in conferenza stampa il presidente del governo, Antonio Hodgers (Verdi). Particolarmente preoccupante è il fatto che le persone anziane, dunque appartenenti al gruppo a rischio di conseguenze gravi del morbo, siano tornate a essere vittime di infezioni, ha sottolineato dal canto suo la medico cantonale Aglaé Tardin.

L’obiettivo dell’esecutivo cantonale è di riprendere il controllo della diffusione della malattia Covid-19 con misure mirate per evitare di ricorrere a provvedimenti più drastici che colpiscono tutti, come il semiconfinamento, ha spiegato Hodgers.

Stando ai tracciamenti effettuati nel cantone lemanico, eventi privati come matrimoni, feste e funerali si sono rivelati luoghi privilegiati di diffusione del virus. Il governo ha dunque deciso che riunioni di più di 100 persone sono vietate, a meno che non sia garantito il rigoroso rispetto del mantenimento della distanza o l’uso di maschere protettive.

Per gli eventi pubblici, che sono limitati a 1000 partecipanti, il Consiglio di Stato ha deciso di abbassare il limite per i sottogruppi (settori separati l’uno dall’altro) da 300 a un massimo di 100 persone. Lo scopo è di garantire una tracciabilità efficace in caso di contaminazione.