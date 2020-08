Zugo inasprisce le misure di protezione contro il coronavirus. A partire da sabato, le manifestazioni con più di 100 persone sono ammesse nel cantone solo se è garantita la distanza minima di 1,5 metri o se gli ospiti indossano una maschera. Fino ad ora la soglia a 300 persone per queste restrizioni.

La situazione epidemiologica è diventata più tesa negli ultimi tempi e il cantone intende puntare sull’attuazione di misure di protezione efficaci, ha dichiarato oggi il Dipartimento cantonale della sanità. In caso di infezione durante un evento che coinvolge più di 100 persone, il lavoro per rintracciare i contatti sarebbe enorme, spiega il medico cantonale Rudolf Hauri, citato nel comunicato stampa. Le nuove disposizioni varranno per tutti gli eventi pubblici e privati.