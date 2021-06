Il Consiglio federale ha annunciato ieri che, a partire da sabato 26 giugno, sarà revocato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto . Le FFS hanno quindi deciso di chiarire le disposizioni per i passeggeri dei mezzi pubblici. «Non dovranno più indossare la mascherina sui marciapiedi delle stazioni, alle fermate, sulle seggiovie e sui ponti dei battelli - si legge nella nota stampa -. Tuttavia, l’obbligo della mascherina vige ancora su tutti i mezzi di trasporto pubblici e negli spazi chiusi all’interno delle stazioni», a partire dai 12 anni d’età. Chi si rifiuta di indossare la mascherina può essere esortato a scendere dal mezzo di trasporto alla fermata successiva o a lasciare l’area della stazione.

In ogni caso, dove non è possibile mantenere una distanza di 1,5 metri dalle altre persone, bisogna indossare la mascherina.

Le FFS fanno notare come la modifica dell’obbligo di home office in una raccomandazione - oltre al periodo di vacanza - si tradurrà in un maggior numero di pendolari che si recano sul posto di lavoro. «Le aziende di trasporto pubblico sono pronte», concludono.