Giudici, AVS e legge COVID in agenda alle Camere

In particolare, le Camere dovranno eleggere il procuratore generale straordinario della Confederazione. La commissione giudiziaria raccomanda due persone - Ulrich Weder e Hans Maurer - che dovrebbero continuare l’indagine penale contro l’ex procuratore federale Michael Lauber e altri su possibili incongruenze nelle indagini sulla Federazione Internazionale di Calcio (FIFA).

In seguito, il programma della Camera del popolo prevede la continuazione del dibattito sull’iniziativa popolare sull’allevamento intensivo in Svizzera. La commissione preparatoria propone di bocciare sia l’iniziativa che il controprogetto diretto proposto dal Consiglio federale. L’iniziativa popolare propone un’aggiunta all’articolo 80 sulla protezione degli animali della Costituzione federale, in modo da vietare l’allevamento intensivo, ossia industriale, «finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell’ambito del quale il benessere degli animali è leso sistematicamente».