Il Giura ha posto in quarantena tutti gli insegnanti e gli allievi delle scuole medie di Les Breuleux e Bassecourt, ossia 410 persone. La misura è stata presa dopo la scoperta di nuovi casi positivi al coronavirus, hanno annunciato oggi le autorità cantonali.

Vista l’evoluzione della situazione, il medico cantonale ha deciso oggi di mettere in quarantena 50 insegnanti e 360 ​​allievi per un periodo di 10 giorni dall’ultimo contatto con una persona infetta. Anche i dipendenti di due PMI giurassiane, una trentina di persone, hanno dovuto essere posti in quarantena.