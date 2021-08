Giurisprudenza, «La tutela della personalità non è incompatibile con la trasparenza»

La tutela della personalità non è incompatibile con la trasparenza nella giurisprudenza. Lo sottolinea un verdetto del Tribunale federale (TF), secondo cui il Tribunale cantonale di Zugo ha respinto a torto la richiesta di un cittadino di consultare diverse sentenze relative al diritto di famiglia.

Il Tribunale cantonale aveva giustificato il rifiuto con il fatto che a Zugo le decisioni in materia di diritto di famiglia non sono pubbliche, né vengono pubblicate in forma anonima alla fine del procedimento, in modo da tutelare il diritto della personalità dei coinvolti. I giudici cantonali adducevano il fatto che il codice di procedura civile prevede che le cause di diritto di famiglia siano giudicate in assenza del pubblico e che i terzi non abbiano accesso alle decisioni. In un piccolo cantone - precisavano - è spesso possibile dedurre l’identità delle persone coinvolte nonostante l’anonimizzazione. E inoltre l’impegno necessario per eliminare tutti i dati personali ostacolerebbe notevolmente il lavoro del tribunale.

Nella sentenza pubblicata oggi il TF ricorda però che, malgrado le disposizioni per la tutela della personalità, la Costituzione prevede che le udienze e le sentenze siano pubbliche. E sottolinea l’importanza del carattere pubblico della giustizia: si tratta di un principio destinato a garantire il controllo del sistema giudiziario nonché a creare trasparenza sulla giurisprudenza e quindi a alimentare la fiducia nei tribunali, scrive la Prima Corte di diritto pubblico.

Secondo la Corte suprema con sede a Losanna la formulazione del codice di procedura civile non permette di concludere che non si possa concedere l’accesso alle sentenze scritte in materia di diritto di famiglia; al contrario, un’attenta anonimizzazione garantisce la protezione dei diritti della personalità. Il cantone potrebbe prendere spunto dalle sentenze pubblicate su internet dallo stesso Tribunale federale, che sono senza alcuna indicazione di identità e che riguardano anche casi di diritto familiare e persino quelli di Zugo.

Riguardo al lavoro eccessivo per eliminare i dati personali, i giudici del TF notano che il Cantone non pubblica sistematicamente le sue sentenze. Inoltre nelle indicazioni vaghe di Zugo non viene citato alcun dato concreto sul numero di casi, né vi è alcuna indicazione dello sforzo richiesto per trattare la domanda del ricorrente. Infine, il Tribunale federale non crede che la magistratura zughese non sia in grado di vagliare le sentenze richieste per via elettronica.

