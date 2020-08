Solo la scorsa settimana era stato deciso di svolgere la Landsgemeinde senza il tradizionale corteo d’apertura di autorità, ospiti d’onore, militari e musicisti. Il tutto per garantire il rispetto delle norme anti-coronavirus, ma non è stato sufficiente.

Anche Appenzello Interno aveva recentemente dovuto annullare l’altra Landsgemeinde ancora esistente in Svizzera. Inizialmente prevista per il 26 aprile, la tradizionale istituzione di democrazia diretta è stata in un primo tempo rinviata al 23 agosto e in seguito definitivamente annullata.