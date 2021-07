Con l’inizio delle vacanze estive in vari cantoni svizzero-tedeschi torna il movimento all’aeroporto di Zurigo: in questo periodo sono attesi da 40.000 a 55.000 passeggeri al giorno, ha indicato a Keystone-ATS una portavoce di Flughafen Zürich, la società che gestisce lo scalo.

Anche Ginevra nella stessa situazione

Anche all’aeroporto di Ginevra - come in quello di Zurigo - il traffico dei viaggiatori in questi giorni è di circa la metà di quello pre-crisi. Sono attesi 30.300 passeggeri oggi, 30.000 domani e 29.600 lunedì, ha indicato a Keystone-ATS una portavoce dello scalo. Sono numeri che rappresentano il 50-55% dei livelli del 2019. «Una buona cosa per l’aeroporto», commenta l’addetta stampa, dopo mesi molto difficili.