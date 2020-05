Nonostante gli aiuti che il Consiglio federale intende dare a Swiss per superare la crisi dovuta all’emergenza COVID-19, secondo la «SonntagsZeitung» non sarà possibile evitare pesanti tagli al personale della compagnia aerea. Secondo il domenicale, dei 9.500 posti attuali, quelli a rischio sarebbero fra i 1.500 e i 1.900. Non si tratterà solo di fluttuazione naturale (pensionamenti o dimissioni volontarie), scrive la testata.