Conferenza stampa del Consiglio federale a Berna in merito alle misure contro il coronavirus. Presenti all’incontro con i media, il presidente della Confederazione e capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) Guy Parmelin e Alain Berset, consigliere federale, capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI).

Il primo a prendere la parola è il consigliere federale Alain Berset: «La situazione epidemiologica attuale purtroppo non è quella che auspicavamo. Il numero di casi è in lieve aumento: alcuni parametri sono stati superati rispetto al primo marzo, tra cui il tasso di positività. Fortunatamente non è aumentato il numero di pazienti in cure intense. Anche nei Paesi vicini, come Italia e Austria, la situazione è peggiorata. Ci dobbiamo aspettare una terza ondata, ma non sappiamo come sarà. Sarà più forte se riapriamo? Bisogna continuare a rispettare i punti chiave per proteggerci: mascherine, distanze e igiene. Se siamo molto cauti nei nostri comportamenti individuali e collettivi, possiamo pensare a delle riaperture. Dopo la consultazione con i Cantoni e in base alla situazione epidemiologico, venerdì prossimo prenderemo una decisione. Non vogliamo perdere il controllo della situazione: più la crisi peggiora, più tempo ci vorrà per tornare alla normalità. È difficilissimo prevedere cosa succederà in caso di terza ondata. I test rapidi saranno a disposizione dal 15 marzo, mentre i test fai-da-te dovrebbero arrivare a inizio aprile. Tutti i test, anche per gli asintomatici, saranno pagati dalla Confederazione. Tutti i modelli che abbiamo fatto elaborare purtroppo mostrano un’evoluzione non positiva, ma tutto dipende da come ci comportiamo e da come la strategia del Consiglio federale sarà accompagnata dalla campagna vaccinale e dai test: tutti devono contribuire a far sì che l’evoluzione sia positiva. Noi vorremo decidere per gli allentamenti tra una settimana, ma dobbiamo prima vedere come evolverà la situazione, non possiamo fare previsioni ora: le cifre di oggi non sono positive. La situazione non è catastrofica comunque, è ancora sotto controllo. La terza ondata non sarebbe comunque paragonabile alla prima o la seconda, perché molti hanno già fatto la malattia, ci sono i vaccinati e una percentuale maggiore della popolazione ha gli anticorpi. La situazione è omogenea in tutta la Svizzera, al momento non è un vantaggio per i Cantoni prendere decisioni in base alla sua situazione regionale. GastroSuisse non vede positivamente la riapertura delle terrazze senza la riapertura dei ristoranti: tutti gli aiuti che stiamo dando, verranno comunque stanziati. Le aziende possono prendere le decisioni in base a se gli conviene riaprire con delle limitazioni oppure rimanere chiuse».

Il presidente Guy Parmelin ha parlato degli esami di maturità e tirocinio: «La situazione resta molto fragile, dobbiamo restare vigili. Il Consiglio federale ha analizzato la situazione negli ambiti di esami di maturità e tirocinio. Vogliamo che questi esami si svolgano nel 2021 in modalità normali, nonostante la pandemia. Le associazioni di categoria vorrebbero che questi esami si svolgano secondo le modalità abituali, ma per sicurezza abbiamo dovuto rivolgerci ai nostri partner per stabilire quali misure adottare se non fosse possibile svolgere gli esami di maturità in forma classica, che valgono anche per gli esami del post obbligo e d’apprendistato. Seguiamo da vicino la situazione degli studenti, anche dal punto di vista finanziario, in particolare per quanto riguarda le borse di studio. Dobbiamo essere molto disciplinati per uscire dalla crisi. Il Governo è consapevole della difficile situazione, epidemiologica ed economica. Le aspettative della popolazione sono molto alte, alcune le abbiamo soddisfatte, altre no. Ci cono molte critiche, i toni si sono inaspriti. Le critiche fanno parte del gioco, ma tutti insieme dobbiamo collaborare e portare ancora un po’ di pazienza. Al momento tutte le opzioni sono aperte, non possiamo dire se il 22 marzo riprenderemo le attività: si deciderà anche in base all’andamento della campagna vaccinale».

Il caso Lonza

Berset ha poi fatto chiarezza sul caso Lonza: «Siamo in stretto contatto con la Lonza, che si occupa di parte della produzione per Moderna. La discussione con Lonza è andata in questo senso: Moderna ha scelto Lonza per parte della produzione dei vaccini. Abbiamo capito rapidamente che la produzione dei vaccini restavano al 100% in mano a Moderna ed è risultato chiaro che investire in questa azienda non ci avrebbe aiutati ad avere un accesso privilegiato alle dosi. Noi abbiamo negoziato con Moderna, perché il prodotto è in mano loro. Con loro abbiamo quindi siglato un accordo e abbiamo un buon accesso a questi vaccini a mRNA».

I COMUNICATI STAMPA DEL CONSIGLIO FEDERALE

Coronavirus: consultazione sull’avvio della seconda fase di riapertura nonostante la fragilità della situazione

A tutt’oggi non è chiaro come evolverà l’epidemia. Da alcuni giorni i contagi hanno ripreso a crescere, analogamente a quanto si registra in diversi Paesi limitrofi. Numerosi indizi fanno supporre l’inizio di una terza ondata. Come annunciato il 24 febbraio scorso, nella seduta del 12 marzo il Consiglio federale ha deciso di porre in consultazione le sue proposte per la seconda fase di riapertura. Se la situazione epidemiologica lo permetterà, il 22 marzo saranno nuovamente consentite, con determinate limitazioni, le manifestazioni in presenza di pubblico, gli incontri privati in casa con 10 persone e le attività sportive e culturali in gruppo. Ai ristoranti sarà inoltre permesso riaprire le terrazze. Quando e in che forma questi allentamenti saranno possibili non è chiaro. Il Consiglio federale deciderà sui prossimi passi nella seduta del 19 marzo. Ha inoltre stabilito in via definitiva che la Confederazione assumerà i costi di tutti i test rapidi, anche delle persone che non presentano sintomi.

La situazione epidemiologica resta molto fragile e a tutt’oggi non è chiaro come evolverà. La Svizzera si trova probabilmente sulla soglia di una terza ondata epidemica: è quanto lasciano supporre gli indizi, anche se non è ancora possibile valutare gli effetti della prima fase di riapertura scattata il 1° marzo scorso. Per il Consiglio federale, l’incertezza della situazione epidemiologica non permette di sbilanciarsi su un’eventuale seconda fase di riapertura dal 22 marzo. I prossimi giorni serviranno a fare chiarezza sull’andamento dell’epidemia. Per la sua decisione, il Collegio governativo si fonderà su una serie di indicatori: attualmente, tre su quattro superano i valori limite stabiliti. In considerazione della fragilità della situazione epidemiologica, il Consiglio federale non ha ancora stabilito quando e in che forma si potrà eventualmente procedere a una terza fase di riapertura.

Manifestazioni in presenza di pubblico: 150 persone all’aperto, 50 al chiuso

Come annunciato, il Consiglio federale invita i Cantoni a esprimersi sulle sue proposte per la seconda fase di riapertura. Fra queste vi sono allentamenti per le manifestazioni in presenza di pubblico: il Collegio governativo propone di limitare a 150 il numero massimo di partecipanti per gli eventi all’aperto (p. es. partite di calcio o concerti open air) e a 50 per quelli al chiuso (p. es. in cinema, teatri, sale concerto). Gli allentamenti dovranno essere accompagnati dalla limitazione a un terzo al massimo della capienza dei locali e dall’obbligo di stare seduti e d’indossare sempre la mascherina. Tra uno spettatore e l’altro dovrà inoltre essere mantenuta la distanza di 1,5 metri o lasciato libero un sedile; infine, resteranno vietate le consumazioni e sconsigliati gli intervalli durante gli spettacoli.

Altre manifestazioni: non più di 15 persone

Nella seconda fase di riapertura è previsto di rendere nuovamente possibili – oltre agli eventi privati e alle attività sportive e culturali già consentiti – anche altre manifestazioni con non più di 15 persone, quali le visite guidate nei musei, le riunioni dei membri di associazioni o altri eventi nel settore ricreativo e del tempo libero.

Incontri privati in casa con 10 persone

Per gli incontri privati tra familiari e amici in locali al chiuso, il Consiglio federale propone di innalzare il numero massimo di partecipanti dagli attuali 5 a 10, ma con la raccomandazione di limitare gli incontri ai membri di poche economie domestiche. Per gli incontri privati all’aperto continuerà a vigere l’attuale limitazione a 15 persone.

Riapertura delle terrazze dei ristoranti

Tra gli allentamenti possibili vi è inoltre la riapertura delle terrazze di bar e ristoranti, accompagnata da regole quali l’obbligo di consumare stando seduti e d’indossare la mascherina finché non arrivano le consumazioni, la limitazione a quattro ospiti al massimo per tavolo, l’obbligo di registrare i dati di contatto di tutti gli avventori e l’obbligo di mantenere una distanza di 1,5 metri fra i tavoli o di installare tra loro pareti divisorie. Le discoteche e i locali da ballo resteranno invece chiusi. Il sostegno finanziario alle strutture della ristorazione continua a essere garantito a prescindere da un’eventuale apertura delle terrazze.

Strutture accessibili al pubblico

Anche le strutture ricreative e del tempo libero dovranno poter riaprire analogamente ai negozi e ai musei. Il Consiglio federale propone la riapertura integrale dei giardini zoologici e botanici: nei locali al chiuso dovrà però sempre essere indossata la mascherina e mantenuta la distanza necessaria. Gli spazi interni degli impianti wellness e delle piscine pubbliche dovranno invece restare chiusi.

Sport e cultura: attività per adulti consentite con fino a 15 persone

Tra le proposte del Consiglio federale vi è quella di allentare le disposizioni per le attività sportive e culturali anche per gli adulti nel settore amatoriale, per le singole persone e per i gruppi con fino a 15 persone. Per il loro svolgimento all’aperto occorrerà indossare la mascherina o mantenere la distanza necessaria di 1,5 metri, mentre al chiuso sarà generalmente obbligatorio sia portare la mascherina che rispettare il distanziamento. Sono tuttavia previste deroghe per attività che non possono essere praticate indossando la mascherina, ad esempio gli allenamenti della resistenza in palestra o il canto in coro. Prima di svolgere queste attività sarà perciò raccomandato di sottoporsi a un test. Continuerà a non essere permesso praticare al chiuso sport con contatto fisico; questi sport possono invece essere praticati all’aria aperta se viene indossata la mascherina. Saranno inoltre vietate le competizioni di qualsiasi disciplina sportiva e resterà di attualità la raccomandazione di prediligere attività sportive e culturali che possono essere svolte all’aperto.

Insegnamento presenziale nelle scuole universitarie e nei corsi di formazione continua

Il Consiglio federale propone di consentire nuovamente l’insegnamento presenziale anche al di fuori della scuola dell’obbligo se non vi prenderanno parte più di 15 persone. Dovrà inoltre essere prevista una limitazione a un terzo al massimo della capienza dei locali d’insegnamento e dovranno essere rispettati l’obbligo della mascherina e del distanziamento.

Allentati l’obbligo della mascherina nelle case per anziani e le quarantene nelle imprese

Per i residenti delle case per anziani e di cura che si sono fatti vaccinare è prevista la revoca dell’obbligo della mascherina. I dipendenti delle imprese che fanno testare almeno una volta alla settimana l’80 per cento del proprio organico presente in sede e le persone vaccinate non dovranno più mettersi in quarantena se hanno avuto un contatto stretto con una persona risultata positiva al test.

Confermata la strategia di test dopo la consultazione

Dopo aver consultato i Cantoni, il Consiglio federale ha deciso in via definitiva di attuare senza sostanziali modifiche l’estensione della strategia di test. Rafforzare la prevenzione e il rilevamento tempestivo dei focolai locali può essere di supporto alla riapertura graduale della vita sociale ed economica. Dal 15 marzo la Confederazione assumerà i costi dei test rapidi effettuati nelle strutture riconosciute, anche delle persone che non presentano sintomi. Non appena saranno disponibili test fai da te affidabili, ogni persona potrà ritirarne cinque al mese. Alle imprese e alle scuole sarà inoltre consentito effettuare test di gruppo.

Interoperabilità con l’app di segnalazione della Germania

Il Consiglio federale ha infine approvato la modifica dell’ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità e l’accordo con l’istituto tedesco Robert Koch. Con la modifica sono create le basi legali necessarie per garantire l’interoperabilità tra l’app SwissCovid e l’app di segnalazione tedesca (Corona-Warn-App). Attualmente i frontalieri devono installare sul loro telefono cellulare entrambe le app e attivarne l’una o l’altra, a seconda che si trovino in Svizzera o in Germania. Non è tecnicamente possibile attivarle entrambe. Non appena le due app saranno interoperabili, non sarà più necessario installarle entrambe. Gli utenti dell’app svizzera saranno informati se sono entrati in contatto con una persona risultata positiva al test che utilizza l’app di segnalazione tedesca.

Coronavirus: nel 2021 gli esami di maturità e gli esami finali di tirocinio si svolgeranno regolarmente

Nei limiti del possibile, nel 2021 gli esami di maturità e gli esami finali di tirocinio si svolgeranno regolarmente, nonostante la pandemia. Per far fronte al caso in cui, malgrado il rispetto dei piani di protezione, la situazione epidemiologica non consenta il regolare svolgimento degli esami a livello nazionale o regionale, il 12 marzo 2021 il Consiglio federale ha emanato a titolo precauzionale le necessarie deroghe.

Il coronavirus sarà presente in Svizzera anche nei prossimi mesi. Poiché la sua evoluzione può essere prevista solo in misura limitata, è importante sapersi adattare ai cambiamenti in maniera rapida e flessibile. Alla luce di questa situazione e in base alle esperienze maturate lo scorso anno, nel 2021 il Consiglio federale intende garantire una gestione efficace dei diversi esami. Pertanto, la Confederazione ha coordinato tempestivamente la procedura con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e con altri partner.

Esami di maturità

Per fronte al caso in cui nel 2021 la situazione epidemiologia non dovesse consentire lo svolgimento degli esami secondo le disposizioni legali vigenti, il Consiglio federale ha emanato regolamentazioni speciali per gli esami cantonali di maturità liceale, per l’esame complementare ‹passerella›, per l’esame svizzero di maturità e per gli esami cantonali di maturità professionale. Le ordinanze relative agli esami cantonali di maturità liceale e all’esame complementare ‹passerella› sono in linea con la decisione presa il 3 febbraio 2021 dall’Assemblea plenaria della CDPE, la quale a sua volta si basa sulle raccomandazioni della Commissione svizzera di maturità. Il disciplinamento dell’esame svizzero di maturità e degli esami cantonali di maturità professionale 2021 compete esclusivamente al Consiglio federale. Tutte le ordinanze disciplinano eventuali deroghe al regolare svolgimento degli esami qualora questi ultimi non possano avere luogo per ragioni imperative di politica sanitaria. Ad esempio

vengono disciplinate la procedura e la ponderazione delle note nel caso in cui gli esami si possano svolgere soltanto in forma scritta (oppure orale), garantendo cosÌ la certezza del diritto a tutti gli attori coinvolti, ovvero ai candidati, alle scuole e alle autorità.

In analogia con questa procedura la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SFERI) ha disciplinato lo svolgimento dell’esame federale di maturità professionale che, nei limiti del possibile, sarà organizzato in conformità con il diritto vigente.

Procedure di qualificazione nella formazione professionale di base

Le basi per lo svolgimento delle procedure di qualificazione nella formazione professionale di base 2021 sono state elaborate dalla task force ‹Prospettive tirocinio›, nella quale sono rappresentanti la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro. I tre partner garantiscono, nella misura del possibile, che nonostante la pandemia le procedure di qualificazione si svolgano in tutti i Cantoni secondo le modalità ordinarie. Per far fronte al caso in cui la situazione epidemiologica imponga di derogare al diritto vigente, la SEFRI ha emanato regolamentazioni speciali per le procedure di qualificazione della formazione professionale di base.

Le ordinanze gettano le basi affinché nell’autunno 2021 le persone in possesso di un titolo del livello secondario II possano proseguire gli studi nel livello terziario a prescindere dal percorso formativo intrapreso (tradizionale o professionale). Inoltre, le persone in formazione potranno ottenere un tiolo pienamente valido e spendibile sul mercato del lavoro, che ne aumenterà le opportunità di assunzione e garantirà loro una prospettiva occupazionale a lungo termine. Tutte le ordinanze entrano in vigore il 1° aprile 2021 e hanno effetto fino alla fine del 2021.

