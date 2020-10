«Tutti gli attacchi alla popolazione e ai beni civili devono terminare», indica in una nota odierna il DFAE, che invita le parti in conflitto a rispettare il diritto internazionale umanitario, rinunciando - ad esempio - all’uso di munizioni a grappolo che non fanno alcuna distinzione tra civili e militari.

Pertanto, il DFAE esorta le parti in conflitto a riprendere i negoziati e sostiene i co-presidenti del Gruppo di Minsk dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel loro impegno per arrivare a una soluzione pacifica. Come già fatto in passato, la Confederazione si dice pronta a mettersi a disposizione per incontri al più alto livello.