Le aziende interessate sono Vitol, Cargill e Mercuria a Ginevra e Ifchor a Losanna. Il movimento ha utilizzato in totale 200 persone per impedire l’accesso agli uffici.

«L’obiettivo è di far luce su queste imprese poco conosciute dal pubblico che si prendono gioco della biodiversità», ha detto a Keystone-ATS uno degli attivisti durante l’azione alla Cargill. «Non lo facciamo per divertirci, ma per reagire all’attendismo delle nostre autorità», ha aggiunto un altro.