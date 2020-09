Continuano le polemiche sul campo degli attivisti per il clima in Piazza federale a Berna. Gli attivisti hanno liberato solo una parte della piazza la notte scorsa per consentire lo svolgimento del mercato settimanale.

Gli attivisti per il clima occupano la Piazza federale da ieri mattina. Hanno in programma di rimanere lì per tutta la settimana all’insegna di «Rise Up for Change» (insorgi per il cambiamento). L’obiettivo è quello di protestare contro il sistema economico e politico che, a loro avviso, è responsabile della crisi climatica. L’azione è organizzata congiuntamente da Sciopero per il clima, Collective Climate Justice ed Extinction Rebellion.