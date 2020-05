I volontari svolgono un ruolo fondamentale per la gestione dell’emergenza coronavirus. Hanno un compito essenziale per la società sia nelle situazioni di tutti i giorni che nei momenti di crisi. Per questo motivo la Croce Rossa Svizzera (CRS) ha dedicato la Giornata mondiale della Croce Rossa dell’8 maggio di quest’anno agli eroi e alle eroine di questa crisi e di tutti i giorni.

Tra le loro tante attività, i volontari si occupano di consegnare la spesa a persone a rischio, si prendono cura di chi è solo, sostengono il sistema sanitario e i genitori in difficoltà. In poche parole: sono lì dove c’è bisogno di loro. In maniera semplice e senza ricevere nulla in cambio. Durante la pandemia di coronavirus in Svizzera abbiamo assistito a una grande ondata di solidarietà. Già soltanto alla Croce Rossa sono oltre 5000 i nuovi volontari che si sono messi al servizio delle persone più fragili dall’inizio della crisi.

Servizi durante la crisi coronavirus possibili solo grazie all’intervento dei volontari

In questa fase la CRS adatta di continuo le proprie prestazioni ai bisogni della popolazione. Per poterle offrire, l’aiuto dei volontari è fondamentale, ovviamente nel costante e totale rispetto della sicurezza di tutti e delle direttive delle autorità.

Il presidente della CRS Thomas Heiniger esprime il suo punto di vista: «L’attualità ci ha brutalmente ricordato quanto la forza e l’indipendenza siano fragili e come da un momento all’altro il sostegno reciproco possa diventare fondamentale. Mi auguro che questa solidarietà e questa motivazione a rimanere uniti continuino a esistere anche un domani, perché ne saremo convinti e perché avremo tratto da questa crisi gli insegnamenti necessari». Infatti, anche in tempi normali, la società non può funzionare senza l’impegno dei volontari. Molte prestazioni della CRS sono possibili solo grazie ad attività non retribuite. I 53 000 volontari delle organizzazioni della CRS, costantemente impegnati a favore del prossimo, sono una risorsa centrale della nostra organizzazione, proprio come teorizzato dal Principio del Volontariato caro a Henry Dunant.

Promozione del volontariato in Svizzera

La CRS è la più importante organizzazione di volontariato in Svizzera nei settori della salute, del sociale e del salvataggio e appartiene alla Rete Svizzera Volontariato, della quale fanno parte 17 organizzazioni di volontariato attive nel nostro Paese. La CRS si impegna a diversi livelli a favore del riconoscimento pubblico e della promozione del volontariato.

