Per il settore è importante che le autorità pubbliche, in caso di adozione di nuove misure, tengano conto non solo dal numero di nuovi casi, ma si basino soprattutto sull’occupazione dei reparti di terapia intensiva. «Gli impianti di risalita grigionesi sono il motore del turismo invernale e sono naturalmente pronti a reagire in modo flessibile alla situazione epidemiologica e a dare il loro contributo per superare la crisi», conclude Martin Hug.