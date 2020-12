L’Esecutivo è pronto ad accettare misure di protezione più incisive, a controllarle e a sanzionare qualora non vengano rispettate, ha detto oggi a Coira Marcus Caduff (PDC), direttore del Dipartimento dell’economia. Questi ha sottolineato che il rischio di contrarre il coronavirus non è maggiore in una giornata di sci che dopo essere stati in un centro commerciale. Non è accettabile trasformare le stazioni sciistiche in capri espiatori, ha detto.