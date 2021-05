Il governo avrà la possibilità di rendere obbligatori alcuni punti dell’accordo tra assicuratori relativo agli intermediari. Nel 2015 entrambe le associazioni mantello delle casse malattia avevano stabilito una convenzione, ma non tutti gli assicuratori si sono adeguati. Il tema quindi è tornato in Parlamento e nell’autunno 2018 è stata adottata una mozione della competente commissione del Consiglio degli Stati per permettere di conferire l’obbligatorietà per alcuni punti della convenzione.