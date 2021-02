La posta A è molto apprezzata: eliminarla, come suggerito dall’Ufficio federale della comunicazione (UFCOM), sarebbe un errore. Lo sostiene il direttore generale Roberto Cirillo in un’intervista pubblicata oggi dal settimanale Le Matin Dimanche.

Gli invii prioritari costituiscono il 30% delle lettere inviate, la posta B ha una quota del 20%, mentre il resto è costituito dalle spedizioni in grandi quantità.

«Perché dovremmo tagliare un servizio che è apprezzato dalla popolazione e per il quale c’è molta richiesta?», si interroga Cirillo, sottolineando che la Posta non riceve sovvenzioni e finanzia i suoi servizi in modo indipendente.