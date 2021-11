«Aufrecht Schweiz» è sulla buona strada, ha affermato il presidente degli Amici della Costituzione Werner Boxler all’agenzia Keystone-ATS confermando una notizia in questo senso del «Matin Dimanche» e della «SonntagsZeitung».

È troppo presto per sapere chi guiderà il movimento, quanti membri conterà e quanto fortemente intende partecipare al processo politico, ha spiegato Boxler. Gli Amici della Costituzione, una delle associazioni promotrici del referendum contro la legge Covid-19 su cui si vota oggi, vi saranno legati, ma «non ne saranno la locomotiva». Altre informazioni saranno fornite più avanti.

Sul sito internet del movimento si trova qualche dettaglio in più. «Aufrecht Schweiz» vuole partecipare al più gran numero possibile di elezioni comunali e cantonali», si legge. «È così che ci prepariamo per le elezioni federali del 2023!»

Il movimento conta su candidati che non si distinguono in base ai propri interessi economici, il loro lobbismo o la loro voglia di potere, ma in quanto si sforzano di riconsegnare le competenze decisionali e le libertà nelle mani dei comuni, delle famiglie e delle persone.