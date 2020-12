Settimana scorsa, secondo la «SonntagsZeitung», cinque ospedali universitari hanno inviato al consigliere federale Alain Berset un avvertimento sulla situazione dei pazienti affetti da COVID-19. In una lettera i nosocomi hanno espresso «grande preoccupazione per la situazione attuale», avvertendo che i letti nelle unità di terapia intensiva erano a corto di personale, che il personale infermieristico aveva raggiunto il punto di massima sopportazione e che gli ospedali universitari avevano rinviato più di 4.000 operazioni da ottobre.

Gli ospedali vogliono anche scuotere opinione pubblica e politica. Sulla «NZZ am Sonntag» esperti lanciano un appello in tal senso. «Il sistema sanitario è già sovraccarico. Da settimane», affermano Urs Karrer, primario dell’Ospedale cantonale di Winterthur, Huldrych Günthard, professore di infettivologia all’Ospedale universitario di Zurigo, e Gerhard Eich, primario di infettivologia al Triemli. I tre dirigenti medici «sono unanimi nella diagnosi», scrive il foglio zurighese: «I politici non hanno ancora capito quanto sia drammatica la situazione negli ospedali. Il sistema sanitario è già sovraccarico. Da settimane». Questo, in sintesi, il messaggio dato da tutti e tre.