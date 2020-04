Gli ospedali universitari approvano l’allentamento delle misure anti-Covid-19 per le attività educative ed economiche, ma mettono in guardia contro un’apertura troppo rapida perché il rischio di nuove fiammate di epidemia è molto alto.

Lo annuncia un comunicato odierno della associazione svizzera di medicina universitaria (unimedsuisse), che allo stesso tempo esorta la popolazione a non trascurare altre malattie. In caso di emergenza, è essenziale farsi curare rapidamente.

Unimedsuisse accoglie con favore le misure adottate dal Consiglio federale nelle scorse settimane per contenere la pandemia. Sono estremamente efficaci, sottolinea la nota. Il numero di persone curate negli ospedali universitari per coronavirus è diminuito notevolmente nell’ultima settimana. E ciò vale sia per i casi lievi che per i pazienti in terapia intensiva. L’aumento massiccio della capacità di posti letto è stato sufficiente anche al culmine dell’ondata di malattia respiratoria acuta causata dal SARS-CoV-2.